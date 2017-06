Semana de festa: Paranaíta completa 38 anos

Semana de festa para o município de Paranaíta-MT que completa 38 anos na próxima quinta-feira, 29 com intensa comemoração iniciando no dia do aniversário até domingo, 02 de julho.

A programação celebração de missa, desfile cívico, show piromusical, shows musicais com destaque para a dupla sertanejo nacional Pedro Henrique e Fernando, que deram suas primeiras notas musicais na cidade de Paranaíta, além de muitas outras atrações, como o festival gastronômico e Fecap – Festival da Canção de Paranaíta.

Confira a programação:

Dia 29 haverá a abertura oficial das festividades.

– 09:00 da manhã, celebração da missa na Igreja Católica;

– 16:00 Desfile cívico, apresentações culturais das Escolas;

– 19:30 Show piromusical, homenagem à Paranaíta;

– 20:00 Show com Violeiros Master.

– Festival gastronômico

Dia 30 de Junho:

– 16:00 Atividades Esportivas, Ginásio JVC;

– 19:00 Abertura do 7º FECAP.

– Festival gastronômico

Dia 1º de Julho:

– 06:30 Primeira passarinhada de Paranaíta, observação de aves, incentivo ao turismo;

– 16:00 Atividades Esportivas, Ginásio JVC;

– 19:30 Final do 7º FECAP;

– 23:30 Show com Pedro Henrique & Fernando.

– Festival gastronômico

Dia 02 de Julho:

– 08:00 Gincana da Amizade;

-16:00 Atividades Esportivas, Ginásio JVC;

– 19:30 Apresentações Culturais;

– 23:30 Show com cantores local.

– Festival gastronômico.