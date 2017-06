Projeto Bombeiro do Futuro se encerra na próxima sexta

O Projeto Bombeiro do Futuro desenvolvido pelo Comando Regional do Corpo de Bombeiros de Alta Floresta, na Escola Estadual Jayme Verissimo de Campos Junior terá sua formatura na próxima 6ª feira (30) a partir das 8h00 na sede da OAB de Alta Floresta.

O projeto inicialmente atendia a 30 crianças, mas devem fazer parte dessa festa de enceramento cerca de 26 jovens, todos alunos do ensino vespertino do JVC.

Depois de 3 meses ofertando varias atividades que podem contribuir com a formação dos mesmos, sendo essas de cidadania, bons constumes, civismo, esportivas, ordem unida, palestras informativas e instrutivas o projeto será finalizado no JVC e será levado para outro local.

De acordo com o coordenador da escola JVC, Professor Paulo Florênccio, o projeto ajudou bastante na formação do caráter desses jovens, escolhidos após uma triagem minuciosa, a maioria desses, com problemas sociais e educacionais. Florênccio, no entanto, esperava que o projeto tivesse continuidade na própria escola, já que vários outros alunos aguardavam a oportunidade de tambem integrarem o projeto.