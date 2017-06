Prédio da Ceplac passará para o município em regime de comodato

Kariny Santos / Da redação

A partir da próxima semana a Prefeitura Municipal de Alta Floresta deverá iniciar a formalização do empréstimo por comodato do prédio de onde funciona a CEPLAC – Comissão Executiva de Planejamento da Lavoura Cacaueira, para o município. No local permanecerá funcionando a sede da CEPLAC, porém a Secretaria de Agricultura e Pecuária e a Secretaria de Desenvolvimento devem ocupar parte do espaço. Ao menos temporariamente, o NPJ (Núcleo de Práticas Jurídicas) da Unemat também deve funcionar no local. Com o início da formalização a prefeitura deve iniciar a adaptação e reformas do espaço.

Conforme o secretário de agricultura familiar e pecuária, Altamir Feliciano, está sendo oficializado o comodato, onde será ocupado o espaço que funcionará as secretárias de, além da própria Ceplac e o núcleo de praticas jurídicas da Universidade do Estado do Mato Grosso – Unemat, “a cerca de 50 dias atrás nos tivemos eu e a secretaria Elsa Lopes na Bahia em conversa com o pessoal da CEPLAC, o prefeito já tinha uma conversa anterior com o diretor da CEPLAC em Brasília e nós fomos exatamente lá para oficializar essa parceria , nós precisamos de estrutura física, a prefeitura em si depende disso, e nós queremos também apoiar a CEPLAC nas ações no município que julgamos importante para a região”, explicou o secretário que afirma que a conquista é uma busca de diversas viagens e negociações com os representantes da CEPLAC.

O NPJ ocupará um espaço que será cedido, onde os acadêmicos além de realizar o estágio obrigatório poderão atender a comunidade carente e os próprios agricultores, “nós temos muito produtores rurais que dependem de uma consulta jurídica, pessoas carentes, então nós decidimos em um conversa em viabilizar uma sala para esse núcleo jurídico da universidade”, destacou o secretário.