Parceria com Governo Estadual vai fortalecer agricultura familiar, avalia Secretário de Agricultura

Assessoria PMAF

O bom relacionamento da administração Asiel Bezerra com o Governo Estadual já está rendendo bons frutos para a agricultura familiar altaflorestense. A avaliação é do Secretário Municipal de Agricultura, Altamir Feliciano Pereira, que comemora os avanços obtidos com as recentes visitas do governador Pedro Taques e integrantes do primeiro e segundo escalões do governo matogrossense. Os principais contatos foram mantidos durante a preparação e execução da Caravana da Transformação.

Altamir lembra que nas visitas de preparação da Caravana, ainda no mês de maio, o Secretário de Estado da Agricultura Familiar, Suelme Evangelista, veio ao município e pediu para manter contatos com representantes de associações comunitárias e cooperativas. E Suelme visitou a Cooperativa Mista Ouro Verde (COMOV) e Associação Comunitária Sol Nascente na companhia dos secretários municipais de Agricultura, Altamir Feliciano, e de Desenvolvimento, Elsa Lopes. “Os representantes das comunidades puderam dizer o que precisam e expor o que esperam do Estado e do município”, comentou Altamir.

Ainda durante a visita, o secretário estadual anunciou o repasse de um conjunto de seis resfriadores de leite cedidos pelo município à Comov, em comodato, dentro do programa da administração que busca o fortalecimento das pequenas propriedades rurais. A entrega foi realizada durante evento na Chácara Esteio, o Café na Roça, onde o governador Pedro Taques destacou a importância da agricultura na economia matogrossense. Como a produção de leite é uma das principais fontes de renda da agricultura familiar, a gestão municipal vem trabalhando para dar amparo aos produtores rurais, em especial os que estão organizados em entidades, como cooperativas ou associações. “Uma das metas estabelecidas pelo prefeito Asiel Bezerra é fortalecer as instituições, como a Comov, onde os produtores já estão organizados”, citou o secretário altaflorestense, destacando que os resfriadores vão atender a cooperativa que tem capacidade de processar até 10 mil litros de leite/dia.

A cessão dos resfriadores vem de encontro à política de sanidade animal. O município conta com Serviço de Inspeção Municipal (SIM) que certifica a origem da produção vegetal e animal, assegurando a qualidade do que é produzido nas propriedades rurais altaflorestenses. Os técnicos examinam periodicamente as condições de armazenamento e transporte da produção. Os resfriadores asseguram a qualidade e os índices de assepsia do produto até que haja leite em quantidade para o transporte.

Leite in Alta

A administração, por meio da Secretaria de Agricultura deve lançar em breve, um programa que busca ampliar o apoio ao setor da pecuária leiteira. Algumas propriedades rurais do setor Sul, no entorno da Comunidade Ouro Verde, considerada referência na produção de leite no município, vão desenvolver as ações propostas. Algumas, como assistência técnica e o uso de nitrogênio, já são desenvolvidas. “E agora, nessa parceria com o Governo do Estado, estamos atendendo com resfriadores, que foram cedidos graças ao apoio do deputado Romoaldo e empenho do prefeito Asiel Bezerra, atendendo a cooperativa”, detalhou.

Conforme o secretário, o projeto está sendo finalizado e prevê parceria com a Embrapa – Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – para o aprimoramento de algumas propriedades. “O objetivo é verticalizar a produção, desde a parte genética até o sistema de produção de pastagem sistema lavoura-pecuária-floresta que venha agregar valor à agricultura familiar”, ressalta Altamir, destacando que as condições financeiras são essenciais para fortalecer a permanência do homem no campo.

“Nós já estamos colhendo bons frutos desse bom relacionamento e estamos conseguindo mais resultados positivos”, avaliou Altamir, assinalando a viabilização para liberação de recursos para revitalização do Viveiro Municipal (R$ 80 mil) e apoio para recuperação da Van da Agricultura que vai possibilitar o transporte de produtores rurais para eventos regionais realizados para capacitação dos produtores rurais.