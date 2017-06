Secretária de Educação de Alta Floresta Iunar visita obras

Carlos Alberto de Lima/Secretaria de Educação

A secretária municipal de Educação, Maria Iunar de Freitas Portão, esteve visitando obras de escolas que estão sendo construídas no entorno do bairro Cidade Alta.

No bairro Jardim Imperial, Iunar esteve na obra de uma escola de educação infantil onde, numa área de 2.800 metros quadrados, estão sendo construídos, com recursos do FNDE – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – via Plano de Ações Articuladas (PAR), incluindo uma quadra coberta, 1.513.16 metros quadrados.

A Obra teve inicio aos 08 de janeiro de 2.017 com previsão de termino para 08 de janeiro de 2.019, no valor custeado pelo governo federal mais contrapartida do município somando 2.013.173,70, sendo que 20% do valor correspondente ao governo federal, 301.000,00 já foi creditado na conta do município.

Concluída a escola abrigará 120 alunos em tempo integral ou 240 em dois turnos.

A Secretária também visitou a obra denominada Escola Bom Pastor, localizada no bairro de mesmo nome e que abrigará 12 salas e também terá quadra coberta. A escola Bom Pastor se destinará ao Ensino Fundamental e teve a sua construção iniciada em dezembro de 2016 com prazo de término previsto para 30 de janeiro de 2018 com valor total de 3.941.862,50 sendo 3.528.268,80 do governo federal e 413.593,70 da contrapartida do município.

A escola, incluindo a quadra coberta, ocupará uma área de 2.945 metros quadrados numa área total de 8.000 metros quadrados. Para essa obra já foram liberados pela União, por meio do PAR, 780 mil reais.