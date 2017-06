Prefeitura realiza audiência para discussão do Plano Municipal de Saneamento Básico

Assessoria/PMSB

A Prefeitura de Alta Floresta promove no próximo dia 4 de julho a segunda audiência pública relativa à elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB). Na oportunidade, será feita a apresentação do diagnóstico técnico participativo do projeto, elaborado pela empresa Excelência Engenharia e Meio Ambiente, com sede em Cuiabá.

Coordenador da equipe, o engenheiro sanitarista Fernando Sanches explica que o PMSB é um instrumento fundamental para o planejamento a longo prazo, tendo em vista que traz um horizonte de 20 anos.

A população poderá debater o tema e dar sugestões para melhorar a qualidade do saneamento do município. “A participação da sociedade, principalmente nesta etapa do estudo é essencial. É o momento em que as reclamações, sugestões, enfim a visão geral da sociedade sobre a prestação atual dos serviços ofertados servirão de subsídio para estabelecer as prioridades e ações imediatas, curtas, média e longo prazo”, destaca Fernando.

O evento começa às 9h e acontece no Museu de História Natural, localizado na avenida Ariosto da Riva, Centro. Essa será a segunda audiência pública, a primeira ocorreu em 26 de abril na Câmara Municipal de Alta Floresta. Foi feita a apresentação do que é um PMSB e um Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos (PMGIRS); além do debate e aprovação do conteúdo do Plano de Mobilização Social.

PMSB

Trata-se do principal instrumento da política de saneamento básico, que foi instituída pela Lei 11.445/07. Neste documento será definido o modelo de gestão e diretrizes do setor, além de metas para melhorar a qualidade do saneamento.

Nossos endereços eletrônicos: www.pmsbaltafloresta.com.br

FAN PAGE – https://www.facebook.com/PMSB-Alta-Floresta-451067768581212/

EVENTO NO FACE – https://www.facebook.com/pg/PMSB-Alta-Floresta-451067768581212/events/?ref=page_internal

__________________

Serviço:

O que– Audiência Pública sobre PMSB

Quando – 4 de julho

Horário – 9h

Local – Museu de História Natural, avenida Ariosto da Riva, Centro