Município deve concluir licitação para contratação de carros pipa nesta quarta-feira

Deve ser concluído nesta quarta-feira (21) o processo licitatório para contratação de veículos carros pipa para atender os bairros que ainda não contam com pavimentação asfáltica em Alta Floresta. O processo iniciou na manhã desta terça-feira (20) e foi suspenso momentaneamente para diligência, período em que acontece a verificação de documentos das empresas que participam do certame. Conforme o art. 43, §3º, da lei de licitações “é facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta”.

Conforme o Secretário Municipal de Governo, Antonio Ribeiro de Morais, o processo prevê a contratação de oito caminhões, sendo que seis atuarão atendendo os bairros localizados na área urbana. Os outros dois atuarão na zona rural. Três empresas participam do certame. “Por se tratar de pregão presencial, é possível que a homologação aconteça ainda nesta quarta-feira. É uma determinação do prefeito Asiel Bezerra em dar celeridade à contratação para atender a população”, comentou em entrevista à imprensa.

A ideia é que, tão logo o processo licitatório seja concluído e homologado, os veículos passem a atuar no município. O planejamento ficará a cargo da Secretaria Municipal de Infra Estrutura.