Direito da Unemat utilizará prédio da Ceplac como NPJ até construção própria

Kariny Santos / Da redação

A Universidade do Estado do Mato Grosso, Unemat campus de Alta Floresta, deve formar no meio do próximo ano de 2018 a primeira turma de acadêmicos do curso de Direito, na “reta final” do fim da graduação a universidade terá que instalar o Núcleo de Práticas Jurídicas (que é o órgão do Departamento de Direito cuja finalidade é proporcionar aos alunos o Estágio Profissional de Advocacia [extracurricular – OAB]), porém como a universidade não possui ainda um espaço específico para a instalação do NPJ, a diretoria do campus conseguiu com a Câmara de Vereadores a cessão do prédio, da CEPLAC – Comércio Execução do Plano Lavoura Cacaueira, para instalação provisória do núcleo que oferecerá atendimento jurídico para as famílias carentes do município.

