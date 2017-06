Atenção Básica inicia triagem para atendimento do Hospital do Câncer de MT

Da Assessoria PMAF

Uma equipe do Hospital do Câncer de Mato Grosso estará em Alta Floresta no próximo dia 11 de julho. Os atendimentos acontecerão na Policlínica, localizada no bairro Cidade Alta, em frente ao colégio JVC Jr. A triagem para definir os pacientes que passarão pela análise do HCMT começou na última semana.

De acordo com a coordenação do Departamento de Atenção Básica de Saúde da Secretaria de Saúde de Alta Floresta, a triagem começou a ser feita na zona rural a partir do dia 16/06. A primeira comunidade atendida foi a do Ramal do Mogno, cujas avaliações aconteceram no posto de saúde da localidade. Nesta terça-feira, 20, foi a vez da Comunidade Santa Rita, onde também foram atendidos moradores da Santa Maria. As avaliações, que aconteceram no período matutino, foram realizados no posto de saúde da Comunidade Santa Rita. Ainda na terça-feira, 20, mas à tarde, foi visitada a Comunidade Mundo Novo. Moradores da Nova Aliança e Nova Alvorada também foram atendidos no posto de saúde da Mundo Novo.

Na quarta-feira (21) pela manhã, a equipe da triagem visitará a Comunidade Ouro Verde, fazendo as avaliações no posto de saúde da localidade. Também serão atendidos moradores da Rio Verde e Santa Lúcia. No dia seguinte pela manhã, a triagem acontecerá no Posto de Saúde da Pista do Cabeça, com atendimento também aos moradores da Ourolanda e São Mateus (Jacaminho). O roteiro da triagem será concluído no dia 23, sexta-feira, no período matutino, com avaliações na sede da FUNDAC, na Avenida Ludovico da Riva Neto, onde serão atendidos moradores atendidos por todas as unidades de saúde do município.

Ainda conforme a coordenação, a triagem será feita conforme a ordem de chegada dos moradores para os atendimentos nas especialidades de mama, pele, colo do útero, próstata e buço-maxilo. No dia da triagem é necessário levas cópias de RG, CPF, Cartão SUS e comprovante de residência para o atendimento.