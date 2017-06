Apiacás é contemplado com 13 resfriadores de leite para atender a agricultura familiar

Assessoria de imprensa/Driely Melo

A prefeitura municipal de Apiacás por meio da secretaria de agricultura foi contemplada com 13 resfriadores de leite que veio através da Secretaria de Estado de Agricultura Familiar e Assuntos Fundiários (SEAF-MT), a entrega desses resfriadores para o município, é para atender a demanda dos produtores de leite. Hoje Apiacás conta com uma associação dos produtores de leite que vem se unindo em busca de melhora no preço do litro do leite e a administração pública tem sido parceira dos produtores.

