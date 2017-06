Presos jogam colchão em arame, pulam muro e três fogem de cadeia em MT

Segundo a PM, dois dos presos foram recapturados ainda na tarde de segunda-feira (19). Terceiro fugitivo foi identificado e é procurado.

G1/MT

Três presos fugiram da Cadeia Pública de Nova Mutum, depois de pularem o muro da unidade nessa segunda-feira, 19. De acordo com a Polícia Militar, três presos que trabalhavam no pátio da cadeia jogaram um colchão sobre os arames do muro e conseguiram chegar ao lado de fora.