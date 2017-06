Jornalista denuncia que moradores de Carlinda não tiveram assistência e alimentação por parte da prefeitura durante a “Caravana”

O Jornalista Danny Moraes, do blog “Mato Grosso ao Vivo”, denunciou no sábado, 17, que moradores da cidade de Carlinda que foram atendidos pela “Caravana da Transformação” não receberam o devido suporte por parte do município no que tange à alimentação. “Pacientes tiveram que aguardar períodos exaustivos nas filas que duravam desde a madrugada até o fim da tarde para serem atendidos e o drama só aumentava quando a expectativa de se alimentar durante a espera era zero”, publica o jornalista por meio de sua postagem.

Leia um trecho da reportagem.

Nem todos os beneficiados do programa tiveram a sorte de ter suas necessidades mais básicas atendidas por sua prefeitura, com as devidas obrigações no que tange ao suporte que se esperava, ou pelo menos com o mais básico que se podia contar, como a alimentação.

Um destes exemplos é o município de Carlinda, que apesar de estar a pouco mais de 30 quilômetros de Alta Floresta, podendo ser considerado o mais próximo em questão, teve um índice altíssimo de reprovação por parte dos pacientes atendidos pela caravana, e fizeram questão de contar a reportagem do Mato Grosso Ao Vivo, as dificuldades que estavam encontrando para conseguir se alimentar durante os processos de atendimentos.

Em alguns casos houve a necessidade de se pedir comida às casas de apoios de outro municípios que estavam atendendo seus moradores, tornando a situação bem mais humilhante para que dependia do suporte do município.

A exemplo de outros municípios como Nova Bandeirantes que foi extremamente elogiado por seus munícipes, que aqui estiveram, inclusive em matérias de jornais locais, pela excelente estrutura montada e oferecida, desde o transporte até alimentação e suporte nas acomodações, já o município de Carlinda, “não fizeram a menor questão de fornecer nem mesmo “pão e água” pra nós”, segundo alguns entrevistados, que se encontravam nesta sexta-feira, em uma casa de apoio de outro município que se encontrava na rua de trás da estrutura montada para atender a população…

