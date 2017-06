Acampados da Gleba São Pedro 2 vão trancar MT 208 “não vai passar nem mosquito, nem formiga”

Da redação

Um grupo de Assentados da “Associação Gleba São Pedro 2” decidiram trancar a MT 208, na altura da Pedreira Pallus, logo após o Frigorífico, para reivindicar do Incra a regularização de terras na região de Paranaíta. Segundo a presidente da associação, a Leonor Leão, o bloqueio foi decidido em uma reunião no último dia 11 de junho, quando esperavam pela presença do superintendente do Incra em Mato Grosso, João Bosco de Moraes. “A gente esperava a presença do Incra aqui, do Bosco, pra trazer alguma solução pra nós, alguma coisa que a gente esperava para torar esse cansativo da gente ficar em beira de estrada, como não teve, a gente tomou esta decisão, a gente vai trancar a BR”, disse Leonor em uma conversa com o radialista Maurilio Viana.

Domingo, a reportagem do O Diário confirmou que o trancamento da MT 208 ocorrerá a partir das 6 horas da manhã desta segunda-feira, 19. Há cerca de três anos, quando esperavam uma decisão, a mesma associação havia bloqueado a MT 208 nas proximidades do trevo de acesso à Paranaíta. O bloqueio durou meio dia.