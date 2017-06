Diretores da Unemat “apresentam” campus para vereadores de AF

Da redação

A diretoria da Unemat reuniu-se na manhã de quarta-feira 14, na Câmara de Vereadores com os representantes do Legislativo para a apresentação dos serviços oferecidos pela Universidade no município e também para expor as necessidades do campus.

Conforme o diretor do campus Luiz Fernando Cordeiro a Universidade gera uma renda de R$ 1.500.000,00 por mês no município de 104 bolsas e auxílio, recursos oferecidos aos acadêmicos para mantimento na graduação. Além disso, por ser polo, há alunos de várias cidades da região que ajudam a fomentar a economia local, seja com compras no comércio, seja nas locações de residências.

Um dos pontos apresentados pelo gestor foi a situação que a Universidade enfrenta com o processo licitatório no município uma vez que a Unemat recebe um orçamento anual 400 mil reais para investimento e manutenção do campus muitos comerciantes não conseguem atender as exigencias documentais para participar de processos licitatórios e a Unemat tem que comprar em outros municípios e até em outros estados.

A reunião foi solicitadas pela direção da Unemat à vereadora Cida Sicuto, que encaminhou a demanda à Mesa Diretora, sendo destinado o tempo para a realização do encontro, do qual participaram a maioria dos vereadores.