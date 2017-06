159 pacientes de Apiacás estão sendo atendidos na 7ª Edição da Caravana da Transformação

Assessoria de imprensa: Driely Melo

O prefeito municipal de Apiacás Adalto Zago junto com o vice-prefeito João Bosco e alguns vereadores estiveram no final de semana na cidade de Alta Floresta fazendo parte da comitiva do governador Pedro Taques, na 7ª Edição da Caravana da Transformação. Cerca de 159 pacientes do município estão sendo atendidos com consultas, exames e cirurgias oftalmológica.

De acordo com o prefeito, Sr. Adalto Zago, a caravana da transformação está sendo de grande importância em todos os municípios em que ela já passou. “A Caravana da Transformação vem para atender uma demanda de pacientes que temos em nosso município, afinal tínhamos 419 pacientes na fila de espera, e hoje com a ajuda da caravana conseguimos atendimento para 159 pacientes, ou seja, não conseguimos atender todos mais quase metade dos pacientes estão sendo atendidos. Quero agradecer o empenho da nossa secretária de saúde a Fabiana Pessoa toda a sua equipe da secretaria que trabalham com muita seriedade e competência pelo bem-estar da saúde pública, não posso deixar parabenizar também o nosso secretário de educação Fabio Germano pela parceria”. Diz o prefeito.

Já a Sra. Fabiana Pessoa, secretária de saúde, disse que um dos melhores programas do governo do estado sem dúvidas é a caravana da transformação que não poderia ter chegado em melhor hora. ” Hoje estamos através da caravana atender 159 pacientes e isso para nós da secretaria de saúde e para o prefeito Adalto é muito gratificante, pois várias pessoas que estavam na fila a algum tempo serão atendidas e operadas, então hoje só tenho que agradecer o governo do estado, o total apoio do prefeito Adalto Zago, do nosso secretário de educação Fabio Germano pela parceria em ceder os ônibus para levar os pacientes e parabenizar a minha equipe da saúde pelo ótimo trabalho prestado”. Ressalta a secretária.