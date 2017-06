FADAF: Agronegócio e Engenharia Civil na Expoalta

Prof. Sidney da Silva Chaves – Departamento de Comunicação da FAF/FADAF

Os acadêmicos de Agronegócio e de Engenharia Civil marcaram presença mais um ano na Exposição Agropecuária de Alta Floresta. Marlize Reffatti Zinelli, Coordenadora do Curso de Agronegócio disse que a participação dos acadêmicos na exposição é relevante porque como futuros gestores do setor é importante o contato com os empresários do ramo do agronegócio. Disse que eles puderam prestigiar a Tecnoalta, atividade que contribuiu para o crescimento profissional dos nossos alunos por meio de palestras voltadas para a pecuária e agricultura.

Outro ponto interessante, salientou Marlize, é que o setor do agronegócio tem crescido significativamente na região e a faculdade está antecipando este fato. Por isso criou há três anos o curso de Gestão em Agronegócio justamente para atender a demanda de profissionais capacitados nesse segmento.

Quanto a participação da Engenharia Civil, os acadêmicos foram representados pelo grupo de iniciação científica o GIC ( Grupo de Iniciação Científica), apresentaram trabalhos científicos publicados na revista INOVAR E CONSTRUIR e expuseram também aquisição a impressora 3D, aquisição dos alunos.

Na feira, os acadêmicos puderam divulgar o mais novo projeto da FADAF que é a Incubadora Tecnológica formada pela parceria entre os dois cursos ( Agronegócio e Engenharia Civil) que tem por objetivo colocar em prática os resultados das pesquisas desenvolvidas nas diferentes áreas de estudo dos cursos.