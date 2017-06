Corpos de Abdeel e Margareth serão velados e enterrados hoje

Da redação

Os corpos de Abdeel Martins e Margareth Sperling Martins serão velados hoje, a partir das 10 horas da manhã na igreja Bastista Nacional Renovada, no setor J. o enterro está previsto para as 16 horas no Cemitério Jardim da Saudade. Atualmente o casal morava em Ituiutaba, Minas Gerais, aonde moram parentes de Abdeel e dois filhos e noras, por isso parte do velório foi realizado nesta segunda-feira, 12 de junho naquela cidade.

Segundo um familiar, os corpos de Abdeel e Margareth chegam de avião por volta de 10h sendo levados direto para a igreja onde acontecerá o velório. O sepultamento está previsto para o final da tarde.

O acidente

No domingo, dia 11, por volta de meio dia, no km 140 da BR-364, no município de Pedra Preta (cerca de 230 km de Cuiabá), o veículo que os dois estavam um Fiat Strada, chocou-se violentamente com uma árvore após sair da pista de rodagem. O veículo ficou completamente destruído. O casal morreu no local.

Abdeel foi funcionário do Banco do Brasil em Alta Floresta e Margareth é irmã dos empresários Pedro Sperling e Preto Castanheira. Ambos são muito conhecidos em Alta Floresta. A família de Margareth é uma das pioneiras da cidade.