“Congestionamento de eventos” esvazia Acrimat em Ação

Da redação

O diretor técnico da Acrimat – Associação dos Criadores de Mato Grosso, Francisco De Sales de Manzi, acredita que o “congestionamento de eventos” em Alta Floresta neste final de semana tenha sido a principal causa do esvaziamento da edição de Alta Floresta realizada no sábado pela manhã e que contou com a palestra da analista de mercado do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea) Mariane Crespolini dos Santos. “O governador está na cidade e é a oportunidade que muita gente tem de conversar com ele, fazer suas cobranças”, analisou Manzi.

Alta Floresta é o 30º município a receber o Acrimat em Ação e um dos poucos de Mato Grosso a participar de todas as edições (que acontece há 7 anos) e sempre teve a casa lotada, “a gente tem certeza que não é o desanimo do produtor, o produtor está cada vez mais se unindo, já tem se unido nos momentos bons e ele se une mais ainda na dor, esperávamos que tivesse mais gente, mas a gente tem certeza que não é uma reticência do produtor aos eventos, que tenha uma rejeição com relação as instituições, é mesmo pela presença do governo do estado”, explicou.

Para Manzi, a palestra ministrada no sábado abre a possibilidade de mostrar aos produtores ações que podem ser desenvolvidas no sentido de melhorar o contato com o mercado. “Tem algumas coisas que gente não consegue controlar, por exemplo, controlar o mercado nós não conseguirmos, mas nós conseguimos saber avaliar os nossos custos pra saber como investir, que momento investir, quando tomar o crédito, como comercializar, a importância da união em relação à comercialização”, disse. Para ele, o uma das maneiras mais eficiente de se obter estas conquistas é através do associativismo que trará benefícios ao produtor como a obtenção de melhores preços por arroba, aquisição de vacinas e produtos minerais mais baratos, desta forma, “melhorando a competitividade”, afirmou.