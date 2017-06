Prefeito Asiel vistoria construção da galeria pré-moldada da Avenida Mato Grosso

LINDOMAR LEAL

Assessoria da PMAF

O prefeito Dr. Asiel Bezerra de Araújo vistoriou na manhã de quarta-feira (07) a obra de construção da galeria pré-moldada da Avenida Mato Grosso acompanhado da vice-prefeita Marinéia da Silva Munhoz, do secretário de Infraestrutura Eloi Luiz de Almeida e do secretário de Governo Antonio Ribeiro de Morais.

Durante a inspeção o prefeito, a vice-prefeita e os secretários acompanharam a conclusão da etapa de construção civil da galeria. A obra está com o cronograma de execução adiantado. Nesta quinta-feira (08) a Secretaria Municipal de Infraestrutura iniciará o aterramento para posteriormente fazer a terraplanagem e a pavimentação asfáltica.

A galeria pré-fabricada de concreto aramado da Avenida Mato Grosso está sendo construída pela Prefeitura de Alta Floresta, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, com recurso próprio e conta com uma estrutura que possibilita maior vazão de água, além de ter sido projetada para uma durabilidade de pelo menos 50 anos. A Prefeitura de Alta Floresta estima fazer uma economia de aproximadamente 50% com a construção desta galeria.