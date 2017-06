Dragagem visa desassorear Córrego Severo

LINDOMAR LEAL

Assessoria da PMAF

A Prefeitura de Alta Floresta, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, iniciou na semana passada as obras de dragagem e desassoreamento do Córrego Severo, no canal existente entre os Bairros Bom Jesus e Cidade Bela.

O principal objetivo desta ação é diminuir o processo de assoreamento que dificulta a passagem da água devido ao acumulo de detritos, entre eles, areia e material argiloso, além de resíduos domésticos e entulhos que são jogados no córrego. A ação faz parte do plano de trabalho das obras de construção da galeria pré-moldada da Avenida Mato Grosso, no Bairro Bom Jesus.

Durante as obras de limpeza das margens do córrego foram encontrados vários pneus, garrafas pet e garrafas de vidro, além de sacolas plásticas, madeira e galhos de árvores, detritos que obstruem a passagem de água. De acordo com o engenheiro da Secretaria de Infraestrutura, Fernando Catunda, a limpeza vai possibilitar que o curso do córrego flua normalmente.