Numero de veículos que circulam em Alta Floresta sobe; número de agentes de trânsito não

Com o aumento populacional pela chegada de novos moradores à Alta Floresta, muitos vindos atraídos pelas usinas que foram e/ou estão sendo construídas na região, os reflexos negativos começam a aparecer. Conforme o coordenador da secretária de Trânsito, Messias Araújo, em um ano o número de veículos cadastrados e licenciados no município aumentou para 42.500, progressão que não acompanha o número de agentes atuando pela Guarda de Trânsito municipal.

Conforme Messias 80% dos veículos licenciados no município são motocicletas, além de uma frota de aproximadamente vinte mil veículos que circulam no município e estão cadastrados em outras cidades do Mato Grosso e até mesmo em outros estados, “2016 nós tínhamos 40 mil veículos cadastrados e licenciados dentro de Alta Floresta, em janeiro de 2017 fechamos em 42.500 veículos, a gente teve um aumento podemos dizer que compatível com a realidade de Alta Floresta, apesar de ser significativo, a gente está vendo que Alta Floresta está crescendo e é um progresso que está chegando e não deixa de ser preocupante, haja vista que precisamos fazer mais investimentos para dar mais segurança no nosso trânsito”, explicou.

Segundo o coordenador de Trânsito, conforme a legislação é necessário que haja um agente a cada mil veículos e hoje o município possui 18 agentes de trânsito atuando, número que até o fim do ano deve reduzir devido três destes profissionais assumirem outros concursos, para solucionar o problema um estudo está sendo realizada para a realização de outro concurso público. A conta é “desumana”, considerando apenas os veículos cadastrados e o número atual de agentes, há um profissional para cada 2.300 veículos, e este numero sobe para mais de 3.400 considerando os veículos que circulam em Alta Floresta mas são cadastrados em outras cidades.