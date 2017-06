Iluminação pública recebe manutenção em Apiacás

Driely Melo

Assessoria de imprensa

O prefeito Adalto Zago junto com o secretário de finanças Nei da Centromel e o secretário de urbanismo Genivado Pereira se reuniram e pensando na segurança e bem-estar da população deram a ordem de serviço para que seja feita a manutenção da iluminação pública. Quem passa pela Avenida Mato Groso percebe a diferença, pois a avenida está mais iluminada onde lâmpadas foram substituídas.

Para o prefeito, Sr. Adalto Zago, essa medida visa melhorar a visibilidade das localidades para motoristas e pedestres melhorando também a segurança pública. ” Em conversa com os nossos secretários decidimos dar prioridade a manutenção da iluminação pública, principalmente as avenidas, nosso eletricista o Rafael vem fazendo um serviço de ótima qualidade. Até o momento já foram trocados, lâmpadas, braços, reatores, relés e conectores, desde já aviso a população que não se preocupem, pois, os serviços serão executados em todo o município”. Diz o prefeito.

De acordo com o secretário de urbanismo, Sr. Genivaldo, essa manutenção da iluminação pública é uma preocupação antiga do prefeito Adalto, que sempre que nos reunimos ele pede para darmos uma atenção especial para a iluminação da nossa cidade. ” Quero aqui agradecer o prefeito Adalto que nos apoia em todas as nossas ações, tudo que precisamos fazer pelo bem do nosso município ele está ali nos dando total apoio. Como já avisa dito antes, o serviço de manutenção será realizado em toda a cidade, só peço paciência a população, pois já foi dada a ordem de serviço e assim faremos em toda iluminação pública”. Ressalta o secretário.