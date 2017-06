FAF/FADAF: 4 º Encontro de Formação Profissional de Educação Inclusivo

Acontecerá no dia 13 de junho o 4º Encontro de Formação Profissional da Faculdade de Alta Floresta (FAF). O evento será no dia 13 de junho, das 19 h às 22 h, nas dependências do Salão Nobre nas dependências da FAF. Desta vez o tema será “Práticas Pedagógicas de investigação na Educação Infantil”. A realização é do curso de Pedagogia da Faculdade de Alta Floresta ( FAF). ). O encontro é destinado a todos os profissionais da educação.

Cida Pacheco, coordenadora do curso de Pedagogia, menciona que este encontro faz parte de uma serie de atividades de formação continuada inicial destinada aos cursos de licenciaturas e aos egressos da Faculdade de Alta Floresta. É Também um projeto da FAF que tem o compromisso de fomentar a formação desses profissionais na nossa região.

Os ministrantes da formação serão o Prof. Mestre Eduardo José Freire e a Professora Aparecida Garcia Pacheco, mestranda em Educação.

As Inscrições podem ser feitas no site da FADAF ” www.fadaf.com.br” ou no dia da Formação. O investimento é de R$ 20,00 ( vinte reais).

Prof. Sidney da Silva Chaves – Departamento de Comunicação