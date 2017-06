Em reunião solicitada pelo vereador Luís Carlos, Diretor de Trânsito explica atuação

Foi realizada na manhã desta quarta-feira 07, uma reunião na Câmara de Vereadores de Alta Floresta entre os vereadores e o coordenador da secretária de trânsito Messias Araújo. O encontro teve como objetivo debater assuntos referentes à atuação da Guarda Municipal e a organização do Trânsito no município.

A reunião foi convocada pelo vereador Luis Carlos de Queiroz, mas foi aberta para que todos os vereadores realizarem suas reinvindicações e tirarem suas duvidas, “nosso trânsito tem que estar sempre sendo observado, temos a questão da reinvindicação nossa do legislativo a questão da pintura dos quebra-molas, a pintura das faixas de pedestres, mais sinalização, mais semáforos e isso tudo foi discutido e hoje nós entendemos que o companheiro Messias está fazendo um bom trabalho, mas que precisa de ajuda nossa do legislativo, para que também faça a cobrança do responsável do setor financeiro da prefeitura para que dê preferência para a secretaria de trânsito e o nosso objetivo é esse aproximação dos poderes”, explicou Queiroz.

Entre os assuntos foram abordados está a situação da pintura asfáltica de faixas de pedestres, divisórias de fluxo e quebra-molas, segundo Messias o município optou, ao invés de contratar uma empresa a cada dois anos para a realização dos serviços, adquirir a máquina que custa em torno de R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais) e capacitar três funcionários do para executar o manuseio da máquina, “a gente está esperando o processo licitatório para a compra da máquina e só estamos esperando o término desse processo para dar sequência aos nossos trabalhos”, com a aquisição o objetivo é sanar os problemas e poder atender todo o município devido a redução de custos, “nós vamos ter uma economia significativa e uma resposta mais rápida à população, então nós opinamos por comprar essa máquina e criar uma engenharia de tráfego no município”, destacou o coordenador.

Outra pauta da reunião foi a solicitação dos comerciantes da Avenida Robson Silva e Avenida Bom Pastor, que cobraram do Legislativo Municipal a criação de ‘mão dupla’ nas vias, “o que eu solicitei aos demais vereadores que se faça uma indicação e a solicitação a secretaria de trânsito de um estudo da questão de veículos transitando naquelas duas avenidas, e encaminharemos a engenharia e posteriormente ao executivo e legislativo se é possível e necessário ou não de fazer aquela mudança”, conforme Messias para realizar esse procedimento é necessário o pedido da Câmara onde o departamento de engenharia vai até a via e constata o número de veículos que transita nas vias por minuto. A mudança exigida é devido a reclamação de baixo movimento nos comércios devido o trajeto das avenidas serem de mão única.