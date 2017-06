Comitiva do Bem se reúne nos preparativos finais para Leilão Pro Vida

Uma grande reunião marcou a “reta final” para o 14º Leilão Pro Vida em prol ao Hospital de Câncer de Barretos, que é realizado por um grupo de voluntários em Alta Floresta, formado por pecuaristas, empresários, profissionais liberais, trabalhadores, donas de casa , dentre outros. O presidente da Comitiva, neste ano, o empresário Junior Medeiros se disse orgulhoso pelo grande número de pessoas que abraçou a causa e está ajudando na realização do evento. “Estamos orgulhosos com a presença das pessoas aqui na Comitiva do Bem”, gabou-se.

A semana começou com a intensificação dos trabalhos de coleta dos donativos. O primeiro ato foi a instalação de uma espécie de “QG” (Quartel General) localizado na empresa Agrícola cachimbo, parceira da Comitiva “aonde é feita toda a aglomeração dos blocos para gente fazer a movimentação da arrecadação e busca dos animais nas comunidades, nas linhas pra gente já organizar que estes animais venham para o Leilão Provida em prol ao Hospital de Câncer de Barretos”, explicou Medeiros.

“Todos os amigos que queiram participar, doar e quer contribuir com uma viagem para buscar animais aqui na nossa região, nós estamos lá, estamos aptos pra receber todos os amigos também domingo para um grande almoço no Tatersal de leilões do Sindicato Rural de Alta Floresta”, convidou Junior Medeiros.

O local aonde os animais são trazidos na cidade é a Chácara do pecuarista Milton Paulista. No local os animais passam por vistoria sanitária, recebem alimentação e no sábado é feito o trabalho de apartação para a montagem dos lotes que serão leiloados no domingo. Todo o trabalho envolve pelo menos 50 pessoas entre peões, os próprios membros da Comitiva e as motoristas que trazem o gado até a cidade. “Estes animais vem pra cá, no sábado a gente faz uma apartação, uma seleção e no domingo de manhã estes animais já são destinados direto pro evento”. O evento começará no domingo às 12 horas no tatersal de leilões do Sindicato Rural de Alta Floresta.