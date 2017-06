Paciente de 68 cai de ambulância e morre em MT

GC Notícias

Castor Sousa Mercantes de 68 anos de idade morreu na BR-070 em Brasnorte a 560 km de Sinop, na manhã desta terça-feira (06), após cair de uma ambulância que o transportava para realização de exames em Juína, município vizinho daquela cidade.

De acordo com a imprensa local, o paciente era transportado na maca quando a ambulância balançou em um decline da rodovia, as portas se abriram e o idoso caiu.

O motorista não notou o acidente e seguiu o trajeto. Em Juína, se espantou com a ausência do paciente e as portas abertas. Ao retornar, avistou o idoso caído com vida no asfalto, a 13 km de Brasnorte.

A vítima sofreu traumatismo craniano e morreu pouco tempo depois de dar entrada no hospital.

A prefeitura de Brasnorte ainda não se pronunciou oficialmente.