Palestra Mercado Pecuário: Como transformar desafios em oportunidades acontecerá neste sábado (10)

A Associação dos Criadores de Mato Grosso (Acrimat) realizará a palestra “Mercado Pecuário: Como transformar desafios em oportunidades” no próximo sábado (10) às 8h, no Centro de Eventos Gold, localizado na Avenida Perimetral Deputado Rogério Silva, esquina com o Setor H.

A palestra, que faz parte do programa “Acrimat em Ação 2017” e engloba Alta Floresta em sua 5ª rota, será ministrada pela pesquisadora do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cerpea/ESALQ/USP) Mariane Crespolini, além de abordar os aspectos do mercado da pecuária, também retratará as ferramentas existentes para superar as crises e melhorar os resultados.

No decorrer do evento serão explorados assuntos referentes à gestão, planejamento, mercado interno e externo, produtividade e rentabilidade. “O mercado da pecuária está em transformação e aperfeiçoamento e para acompanhar e manter os negócios rentáveis é preciso conhecer os custos de produção, avaliar a produtividade e investir corretamente para atender as exigências do mercado e melhorar os resultados. É isso que buscamos trazer para os produtores”, explica Mariane Crespolini.

O “Acrimat em Ação” é o maior programa itinerante da pecuária de corte mato-grossense, ele visa levar informações técnicas para produtores de todas as regiões do Estado, ao mesmo tempo em que coleta dados sobre a situação da produção de proteína vermelha. O evento tem como objetivos oferecer conhecimento técnico sobre assuntos pertinentes à pecuária de corte, fomentar discussões que estimulem o desenvolvimento da pecuária, promover uma maior integração entre os produtores e captar as necessidades específicas de cada região. A entrada é gratuita e estima-se a presença de pecuaristas de pequeno, médio e grande porte, lideranças empresariais do agronegócio e estudantes do segmento.

Mais informações pelo site www.acrimat.org.br ou no Sindicato Rural de Alta Floresta pelo telefone (66) 3521-2321.

Parceria

O “Acrimat em Ação 2017” conta com a parceria de empresas e entidades que acreditam que o conhecimento é indispensável para o desenvolvimento econômico e social. Em 2017, o evento segue com a participação de cinco parceiros, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), a Cooperativa Sicredi, as Concessionárias Trescinco e Ariel.

Juliana Zefiro

Taís Marques

Assessoria Sindicato/Acrimat