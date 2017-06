Prefeitura entrega obra da galeria pré-moldada da Avenida do Aeroporto

LINDOMAR LEAL

Assessoria da PMAF

Fizemos uma obra para a vida toda! Afirmou o prefeito de Alta Floresta Dr. Asiel Bezerra de Araújo ao entregar na manhã desta quarta-feira (31) a obra da Galeria Pré-moldada da Avenida Jaime Veríssimo de Campos (Avenida do Aeroporto). A solenidade de inauguração contou com a presença da Vice-prefeita Marinéia da Silva Munhoz, vereadores, secretários municipais e empresários.

A galeria pré-fabricada de concreto armado foi construída com recursos próprios pela Prefeitura de Alta Floresta, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Construída em uma das principais avenidas da cidade, em um local de belas paisagens, a galeria se destaca por ter durabilidade estimada em pelo menos 50 anos e por ser padrão no segmento de obras publicas de infraestrutura. A ativação da fabrica de aduelas da Secretaria de Infraestrutura foi o primeiro passo para a construção da galeria.

O presidente da Câmara de Vereadores Emerson Sais Machado (PMDB) parabenizou a Prefeitura de Alta Floresta por aplicar os recursos próprios em obras de qualidade e de longa durabilidade. “A Câmara de Vereadores avalia positivamente essa obra e parabenizamos o prefeito, o secretário e toda a secretaria de infraestrutura pela qualidade desta obra que foi construída com recursos próprios”, enalteceu.

O secretário de Infraestrutura Eloi Luiz de Almeida agradeceu o apoio do prefeito Dr. Asiel Bezerra de Araújo, que determinou e deu autonomia para a execução de obras de qualidade e alta resistência. “A determinação do prefeito Asiel Bezerra é fazer as obras com o maior esmero possível para ter durabilidade e nós estamos fazendo utilizando recursos próprios do imposto que a população paga, então, quero agradecer o apoio e a confiança do prefeito Dr. Asiel, dos segmentos sociais e da sociedade civil organizada, imprensa e da Câmara de Vereadores”, disse.

Doutor Asiel Bezerra de Araújo também agradeceu o apoio da Câmara de Vereadores e da sociedade civil organizada, e explicou que o objetivo do seu governo é resolver os problemas de pontes de madeira construindo obras de longa durabilidade. “Temos algumas pontes dentro da cidade que têm apresentado problemas, essa da avenida do aeroporto foi a primeira vez, mas nós resolvemos fazer uma obra para a vida toda, e foi feito pela Secretaria de Infraestrutura com mão de obra própria”, frisou.

O Prefeito também explicou que se a obra fosse terceirizada custaria para os cofres públicos do município algo entorno de R$ 500.000,00 a R$ 600.000,00, no entanto, com a aplicação de recursos próprios e uso da mão de obra da Secretaria de Infraestrutura, a obra custou pouco mais de R$ 200.000,00, uma economia de mais de 50%. “Com o dinheiro de fazer uma nós estamos fazendo duas galerias”, destacou ao citar a construção da galeria pré-moldada da Avenida Mato Grosso que está em andamento.

“Vamos fazer uma obra bem feita para durar 100 anos. Terminando a obra da Avenida Mato Grosso faremos a galeria do Boa Nova 3 e a galeria da Cidade Bela. Vamos deixar a cidade de Alta Floresta sem pontes, mas com bueiros para durar cem anos, para os próximos prefeitos não terem problemas neste período”, acrescentou.