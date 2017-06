Apae faz melhorias em telhado com recursos da comunidade

Da redação

A primeira parte da obra de reforma das instalações da Escola de Educação Especial, Alice Augusta de Oliveira, está entrando em fase final, a unidade instalada há mais de 20 anos no município está recebendo um investimento de R$ 58.300,00, o recurso está sendo aplicado na troca do telhado da área onde são feitas recreações e também onde é servida a alimentação dos alunos. A obra deve ser entregue no início do mês de junho. Houve atraso devido problemas com a máquina que fabrica as telhas.

A empresa que está prestando o serviço é a Camianski Estruturas Metalicas, de Sinop, que conseguiu atender o prazo para reforma solicitado pela APAE, a obra era para ser entregue no dia 20 de maio, porém com um imprevisto no maquinário houve um atraso, a reforma consiste na retirada do madeiramento e também do telhado, que apresentava riscos para os funcionários e também para os alunos, pois com a ação do tempo, o telhado começou a “selar” e o madeiramento estava prestes a ceder. Conforme a diretora da escola Adriana Moura a obra está sendo realizada proveniente de arrecadação feita junto à sociedade e também por meio da colaboração do grupo “Anjos Solidários”, que nos últimos anos tem contribuído para melhorias e o mantenimento da escola.

A reforma do espaço será feita em três etapas, a primeira essa que está entrando em fase final consiste na troca do telhado que antigamente era de madeira e que foi substituído por estrutura metálica e também por telhas isotérmicas, melhorando a climatização no local. As outras duas etapas ainda não tem previsão de quando se inicia, quando será feita a troca do piso e a terceira será a melhoria e adaptação dos banheiros.

Durante o período de reforma as atividades escolares não foram interrompidas, conforme Moura os alunos passaram a receber mais atividades recreativas na quadra poliesportiva, na piscina e também atividade socioeducativas em algumas salas de aulas que foram isoladas para atendimento dos alunos.