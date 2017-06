Secretária de Educação de Alta Floresta participa de encontro do PAR em Sinop

Carlos Alberto de Lima/ Assessoria da PMAF

A Secretária de Educação do município de Alta Floresta, Maria Iunar de Freitas Portão, e a técnica responsável pelo Departamento de Programas e Projetos da Secretaria, Salete Pires, estiveram participando em Sinop nos dias 23, 24 e 25 de maio, de um evento com técnicos da Secretaria de Estado de Educação para tratar do Plano de Ações Articuladas (PAR) do Ministério da Educação.

“Foi um evento muito importante, para nos aperfeiçoarmos sobre o lançamento das ações da Educação, uma vez que ele (o PAR) é o marco da educação no município”, disse Iunar, destacando que é através dele que se consegue muita coisa para a Educação no município, que vão desde mobiliários até logística de transporte como ônibus, dentre outros.

O PAR está dentro do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) apresentado pelo Ministério da Educação em abril de 2007 como instrumento eficaz de avaliação e implementação de políticas de melhoria da qualidade da educação básica pública. E “como estamos pleiteando várias coisas para a educação em Alta Floresta, não poderíamos deixar de participar”, frisou a Secretária Iunar.

Participaram desse grande encontro com os técnicos da SEDUC em Sinop, em torno de vinte municípios e Alta Floresta foi representada pela secretária Iunar e pela técnica Salete que é a pessoa dentro da Secretaria que estará conduzindo todas as ações do SIMEC – Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle – portal operacional e de gestão do Ministério de Educação e Cultura. É nesse portal que os gestores municipais verificam o andamento das ações articuladas em suas cidades.