Leilão durante a Expoalta terá transmissão Canal Rural

O mercado de gado vive dias turbulentos neste ano de 2017 em função da crise política que atingiu também o setor produtivo. Mas, ainda assim, segundo o leiloeiro Ricardo Nicolau (da empresa homônima) a tendência é de estabilidade no setor. A leiloeira será responsável pelo leilão “Casari & Rabecini” que será realizado no dia 4 de junho a partir das 13 horas, com transmissão pelo Canal Rural para todo o país.

Serão leiloados 2.500 cabeças de gado, sendo em torno de 600 de modo presencial e o restante filmados na fazenda e apresentados via satélite, com expectativa de retorno de aproximadamente 3 milhões de reais. Segundo Ricardo Nicolau, é a oportunidade que pecuaristas de todo o país terão de ter acesso à marcas já conhecidas do mercado de animais. “O que a gente espera para o Leilão Casari & Rabecini é algo diferente do que a gente vê no dia a dia, porque nestes momentos de crise as marcas, os nomes, os conceitos acabam sofrendo muito menos pressão do mercado do que os demais”, afirmou Ricardo Nicolau em entrevista ao Jornal O Diário.

Para o leiloeiro, o mercado de leilões que vinha com crescimento acentuado com evolução positiva nos preços, deu uma decaída nos últimos 60 dias, período em que houve a operação carne fraca e mais recentemente o escândalo do JBS, no entanto, ao contrário da tendência de baixa, o que se viu nos últimos dias foi uma estabilização de mercado. “As empresas leiloeiras estão com menos eventos, estão muito mais pé no chão do que em outros anos, porém (o mercado) sinaliza uma estabilidade, pelo menos a gente está percebendo nos últimos 60 dias, a gente acredita que já está de estável para, melhor, no que diz respeito á pecuária no norte de MT, acho que no Brasil em geral”, apostou.