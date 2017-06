Transporte coletivo fará linha especial até o Parque de Exposições durante a Expoalta

A população altaflorestense, especialmente aqueles que dependem o transporte coletivo, terão como opção linhas especiais saindo vários pontos da cidade até o Parque de exposições durante a 31ª Expoalta. Outras opções para os moradores, além do transporte próprio são os taxis com tarifas previamente definidas e apresentadas ao Sindicato Rural.

Outra decisão em torno do transporte público, conforme o presidente do sindicato Rural Walmir Coco, é que os acessos ao parque contará com a fiscalização da Guarda Municipal que regulará o trânsito, “ficou acertado com o transporte coletivo onde será feito o mesmo trabalho do ano passado atendendo toda a cidade, o acesso é o mesmo entrando pelo aeroporto e saindo pelo São José Operário até a meia noite depois serão liberados os dois lados”, explicou.

ÔNIBUS:

O preço fixo para as passagens de ônibus serão de R$5,00 e contará com o seguinte itinerário:

1º Itinerário: Saída Bairro Vila Nova, (Em frente ao Mercado Moreira as 18:30 horas), passando pelo bairro Boa Esperança, Cidade Alta (em frente ao antigo Ula Ula), Industrial, rodoviária e todos os pontos de circular neste itinerário até o parque de Exposição.

2º Itinerário: Bairro Panorama (saída do bar do barba as 18:30 horas), passando pela igreja católica, Bairro Renascer, seguindo em frente a regional pneus, Bairro Primavera (bar do zé vera), Monte das Oliveiras (Mercearia do Lema), bairro Universitário (em frente ao bosque), passando pela frente do posto itaóca e seguindo ao parque.

O Retorno do último ônibus do parque de exposição será as 3 horas da manhã (todos os dias).

A quantidade de viagens será conforme o fluxo de pessoas, o transporte será realizado todos os dias da exposição.

TÁXI:

O Sindicato dos Taxistas de Alta Floresta estará disponibilizando 84 táxis credenciados, para fazer corridas ao parque de exposição, todos os taxis estarão distribuídos entre os pontos em toda a cidade, os valores das corridas serão fixos a cada taxista credenciado estará com um adesivo no vidro frontal, e o mesmo terá uma tabela com os valores das corridas, esta tabela deverá ficar em local visível para os passageiros terem a sua disposição os valores e não ser cobrado um valor excedido a tabela.

A tabela de preço estará disponível no ponto de táxi na entrada do parque de exposições, sendo os valores:

Centro R$35,00; Setor Industrial $35,00; Cidade Bela R$35,00; Boa Nova R$40,00; Cidade Alta R$40,00; Setor Universitário via aeroporto R$40,00; Setor Universitário via cidade R$50,00; Boa Esperança R$40,00; Jardim Guaraná R$40,00; Setor Das Araras via aeroporto R$40,00; Setor Das Araras via cidade R$50,00; Primavera via aeroporto R$45,00; Primavera via cidade R$50,00; Panorama via aeroporto R$44,00; Panorama via cidade R$50,00; Vila Nova R$45,00; Jardim Renascer via aeroporto R$45,00; Jardim Renascer via cidade R$50,00; Vila Rural R$50,00; Jardim Das Flores R$45,00.