Saúde Bucal de Alta Floresta desenvolve ações nas escolas

Carlos Alberto de Lima/Assessoria da PMAF

Em Alta Floresta, uma parceria digna de aplausos. Secretaria Municipal de Educação e Programa Saúde Bucal da Secretaria Municipal de Saúde. Como funciona? Coordenado pela cirurgiã dentista Magda Eliane Pierin, o programa, dentre as suas diversas ações, realiza um trabalho preventivo nas escolas do município.

Semana passada o programa esteve na escola Arte de Aprender, localizada no Setor E, com a ação Promoção e Prevenção, com evidenciação de placa bacteriana, escovação me aplicação de flúor.

Na terça-feira, 23, nos períodos matutino e vespertino, na escola de educação infantil Semente do Saber do Jardim Universitário.

O trabalho que também foi realizado na escola Vicente Francisco do bairro São José Operário, na quinta-feira a ação foi na escola Paulo Pires no bairro Boa Nova.

Nos dias 29 e 30 a equipe da Saúde Bucal fará um levantamento epidemiológico, para avaliação do índice de cárie.