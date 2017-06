Rua é interditada “a tarde toda” por causa de queda de fios de alta tensão

Kariny Santos

Um caminhão arrebentou um fio de alta tensão na avenida Ariosto da Riva no início da tarde desta segunda-feira 29 e deixou o trecho entre a rua A e o Museu de História Natural totalmente interditado durante toda a tarde. Devido o risco de acidentes, a guarda municipal esteve no local garantindo a regulação do trânsito e o interdição da via.

A nossa equipe tentou contato com a empresa de prestação de energia Energisa porém sem êxito, ainda não se sabe as causas do acidente e nem o modelo do caminhão que ocasionou o rompimento. Testemunhas apontaram apenas que se tratava de um caminhão que havia causado o acidente.