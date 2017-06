Expoalta 2017: Shows nacionais, prêmios, rodeio, tecnologia e muita diversão..

Esta chegando a grande semana da abertura da 31ª Exposição Agropecuária, Industrial, Comercial de Alta Floresta (EXPOALTA). Ela acontecerá em grande estilo com apresentação do Guilherme & Santiago no dia 1º de junho às 23h30. A programação segue com a dupla revelação Murilo & Vinícius no dia 02, e no sábado no dia 03 com os consagrados João Neto & Frederico.

A Expoalta contemplará a 2ª Etapa do Circuito Mato-grossense de Rodeio todas as noites a partir das 20h, com as presenças especiais do Aranha e do Pituca, atuando como salva-vidas, e do palhaço Cebolinha trazendo alegria ao público. Haverá abertura temática especial e exclusiva, queima piromusical e sequencial no primeiro dia e queima de fundo no encerramento do evento (04.06). E a locução ficará a cargo do Francioli Silva, locutor oficial da Federação Mato-grossense de Rodeio (FMT-RO) e de Almir Cambra, atuando há 14 anos consecutivos na Festa do Peão em Barretos/SP.

Além do acesso à feira, a cartela dará a chance aos visitantes de participarem do tradicional “Show de Prêmios”, que acontecerá no domingo (04.06) às 19h. Os (as) ganhadores (as) levarão para casa um veículo Pálio Fiat 0KM para o 1º lugar, uma moto Honda CG 160 Fan ESDI para o 2º e R$ 10 mil em dinheiro para o 3º. O carro e a moto já se encontram na Tenda Cometa, localizada na Av. Ariosto da Riva esquina com o Setor C, ali também é um ponto de venda para adquirir a cartela/passaporte ou mesmo o camarote para dez pessoas.

Neste ano, o Sindicato Rural inicia uma nova fase da Expoalta, a exemplo de outros eventos técnicos altamente produtivos, que vêm acontecendo no Brasil, como a Agrishow, em Ribeirão Preto/SP, TecnoShow Comigo, em Rio Verde (GO), Show Safra BR 163, em Lucas do Rio Verde (MT), será lançada a primeira Tecnoalta em Alta Floresta, com programação diurna paralela a 31ª Expoalta. O evento promete trazer uma gama de conhecimentos técnicos e grandes negócios aos produtores e comerciantes da região.

No domingo (04/06) às 12h haverá um almoço e às 13h, em ponto, acontecerá o leilão dos produtores Casari & Rabecini com mais de 3.000 cabeças de gado de cria, recria e engorda. O evento será aberto aos criadores e expositores da feira e promovido pela empresa Ricardo Nicolau Leilões e transmitido ao vivo pelo Canal Rural X e via internet para todo o Brasil.

Serviço

Os passaportes podem ser adquiridos pelo valor de R$ 80,00 (oitenta reais), com parcelamento em até 03 vezes no cartão, nos seguintes pontos de vendas: Oba Oba Center, Moreira Magazine (Cidade Alta), Posto Itaoca, Posto Tarumã, Posto Nafta, Luxton Confecções, Barraca Cometa com Gilberto (Av. Ariosto da Riva esquina com o Setor C), Tony na Feira Livre (somente aos domingos), Kinfuku Supermercado (Centro), Del Moro Supermercado, APAE/AF, Restaurante Charoles, em Paranaíta e Drogaria Carlinda, em Carlinda. Já os convites individuais serão comercializados apenas na portaria no dia do evento, a R$50,00 inteira e R$25,00 meia para sexta-feira, e R$60,00 inteira e R$30,00 meia para quinta-feira e sábado. Os camarotes são limitados e podem ser adquiridos na tenda do Gilberto, localizada na esquina da Av. Ariosto com a avenida do aeroporto ou no Sindicato Rural, instalado temporariamente dentro do parque de exposição, nos valores de R$3.000,00 e R$3.500,00, conforme a aproximação do palco, e ambos para dez pessoas. Mais informações pelo telefone 66 3521-7480.