Mais de 2,3 mil contribuintes de Alta Floresta são convocados para negociar dívidas

A Procuradoria Geral do Estado (PGE) estará presente na 7ª Caravana da Transformação, realizada no Complexo Esportivo Geraldo Ramos “Pezão”, no município. Esta será a terceira participação da PGE no projeto. O atendimento aos contribuintes será nos dias 9 e 10 de junho, das 9h às 17h.

Na etapa de Alta Floresta, a Procuradoria contará com três servidores que serão coordenados pelo procurador Renato Bodart. Além da cidade sede da caravana, eles atenderão contribuintes de Apiacás, Carlinda, Nova Bandeirantes, Nova Canaã do Norte, Nova Guarita, Nova Monte Verde, Nova Santa Helena, Paranaíta. Guarantã do Norte, Juara, Colíder, Itaúba, Marcelândia e Terra Nova do Norte.

A Sub-Procuradoria Fiscal da PGE enviou e-mail convocando 2.353 contribuintes desses municípios, que já estão inscritos em dívida ativa. Ao todo eles somam quase 4.500 Certidões de Dívida Ativa – CDA’s. O total da dívida ativa na região chega a 742 milhões e 466 mil reais. Além dos contribuintes, a Sub Procuradoria Fiscal encaminhou comunicado à 99 pessoas e instituições, entre associações comerciais, órgãos de imprensa, sindicatos, juízes, promotores e defensores públicos, pedindo que ajudem na divulgação junto do evento aos contribuintes.

“A cada edição estamos aprimorando nosso sistema de informação e atendimento. Com isso aumenta o número de contribuintes que renegociam suas dívidas para com o Estado”, afirma o procurador geral do Estado, Rogério Gallo.