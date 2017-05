Faltam dois dias para Expoalta e a feira já está “quase pronta”

Da redação

Os preparativos para a abertura da 31ª Exposição e Feira Agropecuária, Comercial e Industrial de Alta Floresta (Expoalta), que acontecerá no Parque de Exposições Lourival Puppo Redondo, entram para a reta final, a feira que será realizada entre os dias 1º e 04 de junho de 2017, já está com quase tudo pronto onde comerciantes e a equipe de shows, rodeio e parque de exposições entram nas fases finais de instalação. A expectativa do Sindicato Rural é que todas empresas expositoras se aloquem no interior até hoje (30) para que a vistoria do Corpo de Bombeiros seja realizada até à tarde de quarta-feira 31, para a abertura oficial do evento.

Outra novidade para este ano, a fim de facilitar o acesso ao público, é a diminuição em 20% (vinte por cento) nos valores, em relação ao ano anterior, tanto da tabela de bebidas, que serão comercializadas nos dias do evento, tendo como preço dos refrigerantes e cervejas a R$ 4,00 a unidade e três unidades por R$ 10,00 e a agua a R$ 3,00, como das cartelas com venda antecipada, que servirão como passaporte para todos os dias da Expoalta.

“Está tudo muito bem organizado, a feira está mais barata em torno de 20% para o consumidor e público em geral, com uma programação muito boa, a Tecnoalta as palestras já estão todas acertadas e vamos ter uma feira com muito êxito se Deus quiser”, destacou o presidente do sindicato rural Walmir Coco.