9ª edição do Passeio Ciclístico em Apiacás foi sucesso

Assessoria

O prefeito Adalto Zago e o vice-prefeito João Bosco participaram neste domingo do 9ª Passeio Ciclístico, teve como tema o 18 de Maio Dia Nacional de Combate ao Abuso E à Exploração Sexual Crianças e Adolescentes, o evento foi considerado o maior de todas as edições contando com mais de 1000 participantes escritos entre crianças, jovens e adultos. Logo após o trajeto bicicletas foram sorteadas e mais de 2.000 mil picolés distribuídos.

De acordo com o prefeito, Sr. Adalto Zago, essa é mais uma edição que ele pode participar junto com a população. ” Esse evento já se tornou tradição para nós apiacaenses, e a cada edição ele aumenta o número de participantes, na edição passada contamos com 800 pessoas inscritas e esses de ontem mais de 1000 pessoas estavam presentes. Eu só tenho que agradecer a todos que participaram, pois sem a presença de cada um não seria possível realizar esse evento que tem como tema uma causa tão nobre que é o 18 de Maio onde temos que nos conscientizar e cuidar das nossas crianças e adolescentes e assim conseguirmos evitar o abuso sexual que ocorrem com elas. Quero deixar aqui meus parabéns a toda secretaria de assistência social, conselho tutelar, secretaria de educação, departamento de esporte, secretaria de saúde, secretaria de urbanismo, câmara de vereadores, polícia civil e militar que trabalharam com muita dedicação para que esse evento fosse o sucesso que foi, e não posso deixar de agradecer o comercio local que foi parceiro na doação das bicicletas para que o sorteio pudesse acontecer”. Diz o prefeito.

Para o vice-prefeito João Bosco que também esteve presente, o 9ª passeio ciclístico foi considerado por ele ainda melhor que o da edição passada. ” Estou muito feliz em pode fazer parte desse evento que foi muito bem preparado e organizado pelas nossas secretarias, quero de forma muito especial agradecer a todos que participaram tornando assim o nosso passeio ciclístico o maior evento da região com número de participantes”. Ressalta o vice-prefeito.

Já a primeira-dama e secretária de assistência social, não conseguiu conter a sua emoção, quando durante o passeio ela presenciou a avenida principal lotada de participantes. ” Não tenho palavras para agradecer a todos que participaram e fizeram do nosso evento um grande sucesso, fiquei muito emocionada quando olhei para trás e vi a nossa avenida central completamente cheia. Por isso quero de coração agradecer a todos que participaram, aos empresários que doaram as bicicletas para que pudesse haver o sorteio para os participantes, toda minha equipe que sempre estão prontos para atender a população com carinho, agradecer a secretaria de educação departamento de esporte que são parceiros na organização desse evento e agradecer também o prefeito Adalto que sempre apoia todos os trabalhos e eventos das secretarias”. Afirma a primeira-dama.