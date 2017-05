Secretaria Municipal de Educação quer faixas de segurança em frente às escolas municipais

Carlos Alberto de Lima/Secretaria de Educação

A secretária Municipal de Educação de Alta Floresta, Maria Iunar Portão, há alguns dias, solicitou, por meio de ofício, ao coordenador do Departamento de Trânsito, Transporte e Segurança da Secretaria de Infraestrutura, Messias de Araújo, que fossem colocadas faixas de segurança em frente a todas as escolas do município.

De pronto Messias Araújo se posicionou favorável informando que aguarda licitação para aquisição das tintas, nesse caso tinta especial, o que deve acontecer até o fim desse mês de maio. “Dia 26 acontece a licitação das tintas e no dia 31 a da máquina que fará o serviço”, disse Messias ao telefone.

Após a licitação e até que chegue o material que vem de fora pode ser estudada a possibilidade de se fazer um paliativo com as tintas normais.