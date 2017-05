MAP começa a operar dia 5/07; obra de guichê no terminal já começou

A MAP Linhas aéreas já começou a oferecer através do site próprio de vendas, “voemap”, para a partir do dia 5 de julho, os bilhetes para os trechos Alta Floresta à Sorriso (MT), Manaus (AM) e Altamira, Belém e Itaituba, todos no Pará. Ontem também, teve início a obra de adequação do terminal de embarque e desembarque de passageiros do aeroporto, com a construção de um guichê para abrigar a empresa. O prefeito de Alta Floresta, Asiel Bezerra de Araújo recepcionou a gerente de aeroportos da MAP, Taís Monteiro que veio para conhecer a estrutura e para iniciar a seleção de colaboradores que atuará pela empresa em nossa cidade.

Segundo o Secretário de Administração de Alta Flo resta, Claudinei de Jesus, que acompanhou pessoalmente a obra de adequação do aeroporto, a prefeitura chegou a fazer a licitação para escolher a empresa para fazer a troca do telhado do saguão, novos banheiros e guichê para empresa área, no entanto houve problemas documentais que atrasaram a contratação da empresa, “o processo licitatório foi frustrado, a empresa que ganhou a licitação faltou alguns documentos e por conta do prazo pra receber a empresa (MAP Linha Aéreas) a prefeitura está entrando com a mão de obra pra fazer só o guichê da MAP e o restante nos iremos licitar pra fazer o telhado e o novo banheiro”, disse.

Ontem junto à diretora da MAP, Taís Monteiro, o prefeito fez um compromisso de entregar o guichê pronto até o dia 10 de junho. “É um grande avanço para Alta Floresta cada vez mais se consolidar como um polo regional de Mato Grosso”, empolgou-se o prefeito, explicando que a ideia inicial era entregar no dia 15, mas ao conversar com a equipe viu que é possível antecipar, a pedido da empresa. “Hoje nós começamos a obra e cremos que até o dia 10 no máximo estará terminada e entregue a sala para MAP”, disse.

A gerente de aeroportos da MAP explicou que é responsável por 14 bases na região norte, nos estados de Amazonas e Pará. Em Mato Grosso (Sorriso e Alta Floresta) inicia-se um trabalho de novas bases “vimos em Alta Floresta para fazer o processo seletivo dos colaboradores, pra ver a estrutura do aeroporto, fazer contato com órgãos públicos, pra gente iniciar o processo de abertura da base”, explicou. Serão dois voos diários, duas vezes na semana, com equipe de três funcionários, sendo um supervisor e dois atendentes de voos. Em Alta Floresta, as vendas serão terceirizadas para a empresa “Espaço Verde”.

A entrada em Mato Grosso significa para a empresa, segundo disse, a descoberta de um novo nicho no mercado aeroviário, já que irá ligar duas regiões com forte expansão no agronegócios e também no turismo. “No norte existe uma ligação muito forte com Mato Grosso através do Porto de Itaituba, de Macapá, então além do agronegócio, existe um turismo a ser explorado, tanto as pessoas do Norte para Mato Grosso, como as pessoas de Mato grosso para o Norte”, afirmou Taís Monteiro.

Segundo a representante da MAP, Alta Floresta, Pará e Amazonas têm muitas atrações a serem exploradas reciprocamente, usando como exemplos, a pesca nos exuberantes rios matogrossenses e também na região do Amazonas (Barcelos é uma cidade com forte atração nesta área). “Dependendo do público a ser atingido, poderíamos mostrar as opções, nós temos muitos pescadores do Amazonas que querem conhecer a pesca de Mato Grosso, Barcelos é uma região de pesca de rios grandes, fartos, além e festas folclóricas regionais, dependendo do público, todo mundo tem como ser beneficiado com esta ligação”, afirmou.