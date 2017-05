Rotary e parceiros se articulam para 19ª Mão Amiga

Na próxima semana no dia 03 de junho, será realizada em Alta Floresta, a 19ª Edição da campanha Mão Amiga, promovida pelo Rotary Clube Alta Floresta. A campanha tem como objetivo a arrecadação de alimentos perecíveis que serão doados a entidades como Apae, Ceeda, Lar dos Idosos, Lar Santa Isabel, Casa de Apoio, Pinardi e Projeto Cuida Bem de Mim e também a famílias carentes.

De acordo com as informações repassadas pela organização as equipes estarão nas ruas a partir das 7 horas da manhã, percorrendo bairros de Alta Floresta e coletando as doações que este ano será aceito somente alimentos não perecíveis.

A décima nona edição da campanha voluntária contará com a participação de outras entidades, como: Lions Clube, Léo Clube, Lojas Maçônicas, CDL, Prefeitura Municipal, Floresta off-road, Casa da Amizade, Comitiva do Bem, Tiro de Guerra, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Imprensa local.

Hoje sexta-feira 26, às 19:30 horas na sede do Rotary Clube Alta Floresta será realizado uma reunião com todas entidades que serão beneficiadas, colaboradores e parceiros para acertar detalhes de mais uma edição da campanha.