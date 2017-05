Campanha Pai presente será realizada durante caravana

Será realizado nos dias 09 e 10 de junho durante a 7ª Edição da Caravana da Transformação o mutirão “Pai Presente”. Esta edição da campanha será oferecida de forma gratuita e visa estimular o reconhecimento de paternidade. Os interessados em realizar o exame de DNA poderão se dirigir a central de administração do Fórum de Alta Floresta até o dia 02 de junho das 12:00 horas as 18:00 horas na comarca, portando documentos pessoais e certidão de nascimento da criança/adolescente para as primeiras providências.

A Caravana da Transformação promovida pelo Governo do Estado de Mato Grosso acontecerá no complexo esportivo Geraldo Ramos entre os dias 06 e 16 de junho.