Balde de Ouro vai reunir o melhor da pecuária leiteira durante a Expoalta

A bacia leiteira é, sem sombra de dúvidas, um dos maiores fatores de distribuição de renda em Alta Floresta e como uma forma de incentivar o produtor será realizado a 20ª edição do torneio “Balde de Ouro” nos dias 01 e 02 de junho durante a 31ª Expoalta. Conforme o organizador do torneio e produtor Jair Batista hoje diariamente os produtores de leite produzem mais de 80 mil litros que giram e fomentam a economia do município.

Os animais serão alocados no parque na terça-feira 30, e as pesagens serão realizadas nos dois primeiros dias de feira, e objetivo do torneio segundo Batista é incentivar os produtores e instruí-los a ampliar a produção, “para mim esse torneio serve como uma escolinha para os produtores, pois eles veem o que a vaca produz durante o torneio e vão tentar na casa dele e quase todos conseguem”, falou o produtor que afirma um dos segredos para aumento de produção é o manuseio e os cuidados com os animais.

O Torneio Balde de Ouro é um evento que procura incentivar a produção leiteira no município, a 20ª edição do torneio tem como premiação 2 motos, transferidor de leite e produtos como ração roçadeira, mais de 20 produtores já se inscreveram para participar do torneio, as pesagens serão realizadas as 06 horas da manhã e 16 horas da tarde.

Em 2016 o ambiente foi reformado e ampliado para maior conforto dos participantes, foram feitas alterações nos almoxarifados, e ampliada à área de lazer, que está com nova cobertura e churrasqueira para as atividades festivas.