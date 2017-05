Assistência Social inicia curso de confecção de lingerie

Teve início nesta quarta-feira, 24, o curso de confecção de lingerie no Centro de Cursos mantido pelo município na Rua B5, setor B. A atividade é desenvolvida pelo Senar (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural) em parceria com a Prefeitura de Alta Floresta, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, e Sindicato Rural do município. Diferente do último curso ministrado a moradoras da Comunidade São Matheus, Pista da Cabeça, o curso iniciado hoje tem duração menor, com carga de 24 horas de aula. Com isso, as aulas serão concluídas na próxima sexta-feira.

Durante a abertura, a coordenação do Centro de Curso destacou a necessidade do curso para a melhora na renda familiar das participantes. A vereadora Cida Sicuto citou o empenho do município, em parceria com Sindicato Rural e Senar, para qualificar a mão de obra das mulheres altaflorestenses e melhorar a qualidade de vida da população.

Outros cursos

Além do curso de confecção de lingerie, a Secretaria de Assistência Social realiza outros cursos em parceria com Sindicato Rural e Senar. No próximo dia 19, por exemplo, iniciam as aulas do curso de Manutenção de Tratores Agrícolas. As vagas são limitadas: 15 no total. Já na segunda-feira, 29, terá início o curso Derivados do Leite. Outras informações podem ser obtidas no Sindicato Rural, através do telefone 3521-2331, ou no Centro de Cursos, pelo telefone 3521-4150.