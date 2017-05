Preparativos para Expoalta está em ritmo acelerado

A 30ª Expoalta inicia-se na próxima semana dia 01 de junho e os preparativos para uma das maiores festas agropecuárias da região norte do estado, estão em ritmo acelerado. Apesar de algumas adequações, a trigésima primeira feira vem com diversos atrativos e diferenciais. Com o fim da feira de Sorriso já começaram a chegar nesta segunda-feira 22, às estruturas da arena do rodeio e do parque de exposições que já passam a ser instaladas.

A abertura oficial da Expoalta será realizada as 08:00 horas da manhã juntamente com a abertura da 1ª Tecnoalta. A abertura do parque no período noturno será realizada às 18 horas e o primeiro show da feira ficará por conta da dupla nacional Guilherme e Santiago, vem com algo inédito, a participação do locutor nacional de rodeio Almir Caimbra e o já conhecido do público altaflorestense, Francioli Silva.

A federação Matogrossense de Rodeio estará mais um ano presente na feira, segundo o tesoureiro do Sindicato Rural José Laércio Rabecine , os espaços da feira já começam a ser ocupados e os maquinários já estão se preparando para se alocarem no parque. “O escritório está funcionando aqui no parque de exposição, estamos trabalhando de segunda a segunda e o pessoal já está montando as barracas começando a trabalhar, o pessoal das empresas de máquinas já começaram a fazer a limpeza, o parque de exposição já começou a descarregar as carretas com os brinquedos e também o rodeio já está chegando também acho que em poucos dias já vai estar tudo montado”, destacou.

Segundo Rabecine a expectativa é que tudo esteja pronto até o final da tarde de quarta-feira 31, para a vistoria do corpo de bombeiros.