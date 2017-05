Nova estrutura começa ser montada para Expoalta

Juliana Zefiro/Assessoria de Imprensa

Uma nova estrutura de palco, 140 metros de arquibancada com 17 degraus, 96 camarotes, parque de diversões começa ser montada para a 31ª Exposição e Feira Agropecuária, Comercial e Industrial de Alta Floresta (Expoalta), que acontecerá no Parque de Exposições Lourival Puppo Redondo, próximo ao aeroporto, entre os dias 1º e 04 de junho de 2017.

“Além dos tradicionais camarotes localizados na lateral direita, será montada uma área vip prime na frente do palco, o que proporcionará maior aproximação e interação do público com os artistas na hora do show”, comentou a gerente do Sindicato Rural, Vilma Julião.

Outra novidade para este ano, a fim de facilitar o acesso ao público, é a diminuição em 20% (vinte por cento) nos valores, em relação ao ano anterior, tanto da tabela de bebidas, que serão comercializadas no dia do evento, como das cartelas com venda antecipada, que servirão como passaporte para todos os dias da Expoalta.

Patrocinam o evento as empresas Pecsa Pecuária Sustentável da Amazônia, Daparé Materiais para Construção, Cooperativa Sicredi, Dois Irmãos Tratores, Floresta Amazônica Hotel Resort, TV Nativa, Cacá Eventos, Rádio Gazeta Fm, São Manoel Energia, Mega Velocidade Internet, Publiart Comunicação Visual, Posto Pioneiro, Posto Perimetral, Consultório Odontológico ( Sindicato Rural), JBS frigorífico, Carol Tintas, Tendas do Colombo, Moreira Magazine, GeoNorth Georeferenciamento, Frialto, Homoa Resort Residencial, Floresta Tintas, Cometa Motos, Celso Gomes Agropecuária Mariana, DKescala Escritório de Contabilidade, Alliance Segurança do Trabalho, Supermercados Kinfuku.

Mais informações e compra de camarotes no escritório do Sindicato Rural dentro do parque de exposições ou pelo telefone: 66 3521-4352.