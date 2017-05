Murundú que impedia passagem de carros foi retirado e estrada de acesso ao parque está liberada

Da redação

A estrada de principal o acesso ao Parque de Exposição pela Av. Jaime Veríssimo de Campos Junior, que foi interditada por ‘invadir’ a área de segurança do Aeroporto Municipal Piloto Oswaldo Marques Dias, foi desobstruída com a retirada de um murundú (nome dado a monte de terra). A vicinal ficará liberada temporariamente do dia 15 de maio a 07 de junho e logo após será fechada permanentemente.

De acordo com o Tesoureiro do Sindicato Rural, José Laércio Rabecine, a iniciativa foi do próprio sindicato, contudo, a demanda foi atendida em parceria com a Prefeitura Municipal de Alta Floresta e a Agência Nacional de Aviação (Anac), onde foi decidida a liberação temporária e logo após o fechamento permanente da área, em função do prolongamento da faixa de segurança (área de escape) da pista do aeroporto além de uma possível realocação do parque em outra área a partir de 2018.

“Existe uma faixa dentro do parque de exposição que a Anac está pleiteando para fazer a área de segurança, eles querem um pedaço do parque porque como nós temos um aeroporto internacional tem que ter uma válvula de escape maior então parte do parque de exposição vai ser cedido para a Anac”, explicou o tesoureiro que aguarda uma proposta da agencia nacional de aviação para mudança do parque.