Novo comandante da PM de Paranaíta assume prometendo continuar bom trabalho

Da redação

O novo comandante do 4º Pelotão da Polícia Militar na cidade de Paranaíta, segundo Tenente Costa Campos, assumiu na tarde de sexta-feira, 19 prometendo dar continuidade ao bom trabalho desenvolvido pelo comandante substituído Sargento Joirso. Pelas regras hierárquicas da Polícia Militar, batalhão tem que ser comandado por Tenente, mas a regra pode ser quebrada quando não houver oficiais disponível, razão pela qual o Sargento Joirson (quando ainda era cabo) assumiu o Pelotão de Paranaíta ficando por mais de 8 anos à frente. Com a chegada de 5 tenentes, recém formados na academia, o Comando Regional fez a troca, porém mantendo Sargento Joirso na condição de sub comandante, pelos bons trabalhos desenvolvidos à frente da corporação.

“É um desafio muito grande, só que nós estamos preparados”, disse Costa Campos em entrevista exclusiva ao Jornal O Diário. Ele explicou que a falta de experiência prática para comandar não será empecilho uma vez que foram três anos de intensa instrução, estudos e planejamentos, sobre como comandar. “Vim ciente de que esta é uma região que apesar de ser tranquila, existe o roubo, a droga que já chegou em todo o canto do nosso país, então a gente vem com o desafio de alinhar esta nova estrutura que é excelente”, afirmou.

Costa Campos pretende, como disse à reportagem do O Diário, fazer um comando voltado à comunidade, com a participação da sociedade. “Eu tenho certeza que junto com a comunidade de Paranaíta, com o Sargento Joirson que exerceu um excelente papel aqui, eu tenho certeza que juntos vamos exercer um bom trabalho em segurança pública na região”, finalizou.