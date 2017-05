Campanha ‘Faça Bonito’ foi realizada em Alta Floresta

Dentro da campanha “Faça Bonito”, realizada em todo o país, em Alta Floresta vários atendimentos de conscientização foram realizados por agentes da Secretaria de Assistência Social. 18 de Maio diversas ações de enfrentamento ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes.

A data foi instituída pela Lei Federal 9.970/00 e lembra um violento crime sexual que aconteceu em 1973, na cidade de Vitória, no Espírito Santo, contra uma menina de apenas oito anos, conhecido como “Caso Aracelli”. Desde então a conscientização é levada principalmente para crianças em escolas, e famílias, para que saibam identificar casos de abusos.

A campanha tem como símbolo uma flor, como uma lembrança dos desenhos da primeira infância, além de associar a fragilidade de uma flor com a de uma criança. O símbolo surgiu durante a mobilização do Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes de 2009, e o que era para ser apenas uma campanha, tornou-se o símbolo da causa, a partir de 2010.

Em Alta Floresta foram realizadas várias manifestações contra o Abuso e a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Ações desenvolvidas pelo CREAS e CRAS Casa da Família, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, como a oficina “Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes” nas pré-escolas. Também fizeram parte da intervenção, apresentações de Teatro, apresentações musicais e bate papo com a equipe do CRAS Casa da Família.

“É para despertar a população quanto às denúncias, às vezes está acontecendo casos na comunidade e ninguém sabe o que fazer, qual é o órgão para denunciar, então o nosso teatro levou placas apresentando conselho tutelar, a polícia, CREAS, que é onde a gente trabalha, que tem a nossa demanda e também o disque 100, que não precisa se identificar”, destacou a coordenadora do CREAS, Ireni Fernandes, frisando que a partir desta campanha projetos estão sendo desenvolvidos para que a conscientização aconteça no decorrer do ano. “É muito importante a participação da comunidade para que nossas crianças não fiquem sofrendo abusos, e nem nossos idosos que as vezes ficam negligenciados”.