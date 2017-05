Pioneiro que morreu afogado é enterrado com homenagens de amigos

Da redação

Foi sepultado na manhã desta segunda-feira 22, o pioneiro e servidor público lotado na secretaria de agricultura do município, Lauvir Telles de Oliveira, que morreu afogado no final de semana nas águas do rio Teles Pires, na região da 4ª Leste, onde passava momentos de lazer. O corpo foi velado desde domingo (21) no Lions Clube e sepultado no cemitério Jardim da Saudade. Conforme as informações o desaparecimento ocorreu na noite de sábado (20) e durante o domingo (21), o Corpo de Bombeiros se deslocou ao local.

Segundo relatos de amigos que estavam junto com Lauvir, após chegarem na barranca do rio todos desceram da embarcação, menos Luavir e passados cerca de 10 minutos, como o companheiro não apareceu, retornaram ao local à sua busca, porém não encontraram. Lauvir havia ficado com sinalizador, o que preocupou ainda mais os amigos que viram um clarão dentro do rio, e ainda durante a noite de sábado (20), acionaram a Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros que se deslocou ao local manhã de domingo e encontrou o corpo do pioneiro a cerca de 2 metros de profundidade e ainda, conforme relatos, segurando um sinalizador que estava ligado.

Conforme a Politec o laudo de morte foi por asfixia por afogamento, porém o médico legista ainda não descarta a possibilidade de mau súbito, pois será ainda analisado os fatos para a conclusão do laudo.

A universidade do Estado de Mato Grosso – Unemat campus Alta Floresta decretou luto oficial de três dias uma vez que Lauvir prestava serviços na universidade, a informação foi divulgada na página oficial do campus na rede social Facebook. ”

Lauvir Teles de Oliveira por muitos anos desenvolveu trabalhos no Laboratório de Solos do Campus de Alta Floresta. A Direção do Campus de Alta Floresta decreta luto oficial de 3 dias sem prejuízo de suas atividades administrativas e pedagógicas”, afirmava parte da nota.